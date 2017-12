Elon Musk, inventeur de Bitcoin ? La rumeur court toujours

Musk, le Satoshi idéal

Bitcoin, monnaie martienne idéale ?

Difficile de se faire une idée arrêtée sur le sujet, les arguments des deux camps s'avérant aussi convaincants l'un que l'autre.La théorie est née en novembre d'un ancien salarié de SpaceX. Dans un long papier publié sur Cryptocoin News, Sahil Gupta affirme que son ex-patron, le serial-entrepreneur de génie Elon Musk, ferait un Satoshi Nakamoto idéal : compétences poussées en langage C++, passion pour les sujets globaux (la monnaie en est un), silence de l'intéressé sur Bitcoin, etc. Autant d'indices qui ne sont certes pas des preuves, mais font peser une lourde présomption sur Elon Musk.A l'heure où le cours du bitcoin atteint des sommets et devient un sujet qui intéresse le monde entier, la quête de son mythique inventeur reprend de plus belle et Elon Musk, peut-être flatté d'être soupçonné de la sorte, a tenu à répondre sur Twitter : non, ce n'est pas lui. D'ailleurs, poursuit-il, un ami lui a envoyé une fraction de BTC (bitcoin) il y a quelques années, mais il ne sait pas où il est. Comme pour dire que le sujet ne l'intéresse pas vraiment...Mais ces déclarations laconiques et détachées n'ont pas mis un terme au débat. Une semaine après l'apparition de la « théorie Gupta », d'autres arguments ont été publiés en renfort. Le plus original, et pas le moins intéressant, suggère qu'Elon Musk-Sakamoto, fondateur de Paypal ne l'oublions pas, aurait conçu Bitcoin, monnaie décentralisée, virtuelle, infalsifiable et protégée de l'inflation, pour les futurs échanges commerciaux... sur Mars, le grand objectif de sa vie.Plausible, mais pas convaincant pour les opposants, qui ont aussi des arguments à faire valoir : premièrement, Musk, dont la fortune estimée de 20 milliards de dollars, est à l'abri du besoin et n'aurait sans doute pas liquidé la fortune en bitcoins de Satoshi comme l'a constaté la Blockchain en juin 2016. Deuxièmement, en 2008, année de création du Bitcoin, Elon Musk avait sans doute la tête ailleurs, trop préoccupé par le développement de SpaceX et Tesla, et des problèmes dans sa vie personnelle. Enfin, les déclarations d'Elon Musk sur Bitcoin depuis des années ne témoigne pas d'un grand attrait pour le sujet...