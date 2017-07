Crypto-monnaie : le minage consomme plus d'énergie que l’Islande

Bitcoin et Ethereum consomment beaucoup d'électricité

Une consommation d'énergie capable d'alimenter des millions de foyers

Modifié le 12/07/2017 à 14h37

Miner de la cryptomonnaie comme les Bitcoins ou Ethereum consomme énormément d'électricité. En fait, selon les calculs de Digiconomist, le minage des principales crypto-monnaies consomme plus que certains petits pays. Digiconomist a réalisé les calculs, repris par Digital Trends , pour les deux principales crypto-monnaies en circulation. La consommation est bien évidemment estimée mais, surtout, sous-évaluée puisqu'il faudrait, pour avoir une vision d'ensemble, calculer la consommation électrique de toutes les crypto-monnaies cumulées. Mais ces calculs donnent déjà une vision d'ensemble.Selon le site, le minage d'Ethereum consomme 4,69 Térawatts par heure, tandis que le Bitcoin en consomme 14,54. Au total, donc, miner ces deux crypto-monnaies consomme près de 19,23 Térawatts par heure. C'est plus d'énergie que ne consomme, par exemple, la Syrie ou l'Islande. Et la tendance est bien évidemment à l'augmentation, puisque ces crypto-monnaies continuent de prendre de la valeur et d'intéresser de plus en plus de personnes.Digiconomist donne un tableau de comparaison pour Ethereum et pour Bitcoin. Cumuler les consommations liées au minage de ces deux crypto-monnaies permettrait d'alimenter l'équivalent de près de 1,8 million de foyers (statistiques basées sur la consommation moyenne d'un foyer américain).Mais ce sont les transactions en Bitcoin et en Ethereum qui dépensent le plus, comme le montre la comparaison faite avec le réseau Visa au niveau mondial. Visa a réalisé, en 2016, 82,3 millions de transactions, ce qui équivaut à la consommation de 50 000 foyers américains. Chaque transaction réalisée par Visa pourrait alimenter un foyer américain pendant 19 secondes. Au contraire, chaque transaction réalisée par Ethereum peut alimenter 1,69 foyer pendant une journée... Et une transaction réalisée par Bitcoin alimenterait 5,59 foyers pendant une journée.