Sécurité informatique : les pingouins à la rescousse !

Des algorithmes de sécurité inspirés de la Nature

La coopération entre pingouins, modèle mathématique complexe ?

Modifié le 03/02/2017 à 18h12

Comment protéger les voitures autonomes des attaques de pirates informatiques ? La question est cruciale, sachant que plusieurs hackers ont démontré qu'ils étaient capables de prendre le contrôle à distance de voitures sorties ces dernières années et dotées d'une connexion Internet permanente.Ces hackers étaient capables, non seulement, d'ouvrir ou fermer le véhicule, de le faire démarrer, d'activer phares ou essuie-glaces, mais aussi dans certains cas... de déclencher les airbags à distance, et potentiellement, d'interférer sur le fonctionnement de certains organes de sécurité, comme le freinage.Autant dire que les spécialistes du cryptage informatique sont sur la brèche pour tenter de trouver de nouveaux procédés capables de déjouer les attaques traditionnelles. Et, quand l'homme cale, bien souvent... c'est dans la nature qu'il cherche l'inspiration ! Dernier candidat en date à la digitalisation de son comportement, le pingouin. Des éthologues ont en effet révélé que le comportement de ces oiseaux d'un genre un peu particulier, qui ont évolué dans leur coin, l'hémisphère nord, pendant des millions d'années, était particulièrement digne d'intérêt.C'est en particulier leur stratégie de chasse en meute qui permet de prodiguer à chacun des membres du clan une part égale du butin, grâce à un mécanisme complexe d'autorégulation de la traque du gibier, permettant à ceux qui ont été moins servis en poisson de se rattraper, qui intéresse les chercheurs. La synchronisation des plongées, le jeu de roulement qui permet de faire passer les pingouins au contact du gibier à tour de rôle, pourraient inspirer des stratégies de cryptage et d'encodage. En particulier (ne nous demandez pas comment !), les chercheurs pensent que ces stratégies pourraient permettre d'assurer l'intégrité de messages informatiques et réduire à néant les risques d'introduction fortuites d'erreurs, aboutissant à des crashs système.