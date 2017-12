Enfant sur internet : les meilleurs logiciels de contrôle parental

Pourquoi installer un contrôle parental ?

Le top des logiciels de contrôle parental à télécharger

Parental Filter, le plus complet

ESET Internet Security, le plus polyvalent

KiddyWeb Free Edition, le plus simple

CYBERsitter, le plus léger

Vous n'êtes pas féru d'informatique ? Pas de problème : lesse téléchargent et se paramètrent facilement. La plupart propose toutes les fonctionnalités de base pour assurer une navigation paisible à nos petites têtes blondes :Certains intègrent même une fonctionnalité vous permettant d'accéder aux contenus et aux messages produits par vos enfants : publications sur les réseaux sociaux, SMS échangés, dialogues sur messagerie... À manier avec précaution, cependant : ce « flicage », s'il vient à être découvert, risque d'être ressenti comme une trahison et une violation d'intimité par les premiers concernés. On vous conseille de n'utiliser ces options que si vous avez de sérieux doutes à propos de la sécurité de votre enfant !Plusieurs options s'offrent à vous pour installer unsur vos appareils connectés. La plus simple se trouve chez votre fournisseur d'accès à internet ! Tous incluent une solution deavec leurs offres. Il vous suffit de vous renseigner sur le site de votre FAI : cette option gratuite nécessite d'être activée puis d'être paramétrée pour fonctionner. Toutefois, sachez que ces outils de contrôle parental affichent des performances globalement inférieures à celles des applications et logiciels spécialisés que vous pouvez télécharger.Il vous apporte tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un logiciel de contrôle parental : la création de profils différents suivant l'âge de vos enfants (enfant, pré-ado, adolescent), des réglages par défaut adaptés aux différentes tranches d'âges, mais que vous pouvez affiner selon vos propres critères, comme par exemple en bloquant les sites de jeux d'argent ou pour adultes, ou certains protocoles afin d'éviter les paiements en ligne.Enfin,intègre des outils de surveillance de l'activité de vos enfants en ligne : vous pouvez accéder à des captures d'écran ou savoir ce qu'ils ont saisi sur le clavier, par exemple. Une solution très complète et personnalisable.30 jours d'évaluation offert, puis 40€/an.Surprise :n'est pas un logiciel de contrôle parental !En réalité, c'est une sorte de bouclier qui vous protège de presque tous les dangers de l'internet. Clair et simple à installer et à paramétrer, il fait tout d'abord office d'anti-virus et détecte les menaces potentielles (vers, logiciels malveillants, attaques, etc.).Il intègre également unepour vos paiements et toute autre opération bancaire en ligne. ESET Internet Security propose également un contrôle parental basique, mais efficace, permettant le blocage des sites que vous avez sélectionnés.30 jours d'évaluation offerts, puis 49,96€/an.fait le boulot pour vous !Ce logiciel gratuit a un grand avantage pour les moins débrouillards en informatique : son paramétrage ultrasimple. Pour chaque profil « Enfant » que vous créez, vous ajustez le curseur de filtrage de 1 à 5 sur des thématiques prédéfinies : sexe, violence, racisme, jeu...À chaque niveau de filtrage correspond une liste de mots-clés interdits associés. Autrement dit, si l'un de ces mots-clés apparait dans une page d'un site, ce dernier est tout simplement bloqué et un message d'interdiction s'affiche à l'écran. Très adaptable, KiddyWeb reconnaît tous les navigateurs, même Opera ou Firefox.Bonus : vous pouvez aussi surfer en toute liberté en mode « Parents » !Gratuit.Tout léger (et pas très beau, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande), il ne ralentit pas le système et est indétectable par les enfants : impossible pour vos petits génies de contourner le contrôle parental pour accéder aux sites interdits...intègre les fondamentaux indispensables pour les logiciels de sa catégorie : filtres paramétrables, blocage de sites, contrôle du temps de connexion, surveillance par l'enregistrement des conversations en ligne ou des emails envoyés et reçus. Vous êtes alertés quand un site est bloqué et vous pouvez vérifier les tentatives de connexions aux sites interdits. Une solution complète, sérieuse et efficace.30 jours d'évaluation offerts, puis 44€/an.