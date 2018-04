Calculator% : la fausse application utilisée par les ados

L'app Calculator%, kezako ?

Apple a préféré faire le ménage, suivi de Google

La suppression de l'application Calculator% est la pire chose qui soit arrivée sur l'appstore 😢 — Queen. パワー (@stfwlgt) 19 avril 2018

La firme de Cupertino, qui a pris très au sérieux le sujet, a décidé de retirer cette application mobile qui ressemble à s'y méprendre à une calculette mais qui serait en fait un album photo sécurisé.Cette application mobile qui passait plutôt inaperçue dans les classements de l'App Store serait en fait une vaste mascarade permettant aux adolescents d'accéder à des photos sur leur smartphone via un code secret tapé sur le clavier. L'éditeur de l'application, Digital Mind Co, n'en serait pas à son coup d'essai puisque d'autres applications du même acabit auraient été dépubliées récemment à la demande de parents inquiets.Cette suppression fait suite àaux Etats Unis et qui a créé un véritable engouement parmi les adolescents comme le rapportait à l'époque Buzzfeed . Le phénomène est tel que des vidéos tutorielles sont mêmes apparues sur la plateforme Youtube pour aider les adolescents à mieux utiliser l'application en toute discrétion. Une avocate américaine avait de son côté lancé un plaidoyer à destination des parents pour faire fermer l'application. Cette vidéo virale a été visionnée plus de 6 millions de fois et a été très largement partagée sur Facebook.C'est la police de Duhram en Angleterre, à l'origine de l'enquête, qui a provoqué sans le vouloir la suppression de cette application par le géant de la Silicon Valley il y a quelques jours. Le porte parole de la police britannique indique que «» car ces applications peuvent stocker des. Certains utilisateurs français du service rapportent même sur Twitter que «», c'est dire l'ampleur du phénomène Calculator% .Google semble aussi prendre au sérieux le sujet puisque l'application n'est plus disponible sur Google Play. Et même si il existe d'autres applications permettant de stocker de manière sécurisée ses données sur le store, elles ont le mérite de détailler clairement leurs fonctionnalités dans leurs descriptions, contrairement à Calculator%.