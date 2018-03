BitDefender Box 2 : la box qui protège vos objets connectés revient

Une box pour protéger tous ses appareils connectés

Un service de contrôle parental d'ici avril 2018

Modifié le 15/03/2018 à 11h54

La BitDefender Box première du nom avait fini par s'ouvrir au marché français deux ans après une sortie initiale aux États-Unis. La version 2 bénéficie d'un nouveau design et de caractéristiques techniques revues à la hausse. Le processeur passe d'un simple cœur à 400 MHz à une puce ARM double cœur à 1,4 GHz, et la box intègre désormais 1 Go de mémoire vive DDR3 et 4 Go de stockage interne (contre 64 Mo de DDR2 et 1 Go sur la version 1). Côté connectivité, laprend en charge la norme Wi-Fi ac et l'Ethernet Gigabit.Le concept dese concentre principalement sur la protection du trafic réseau des appareils connectés. Après l'installation d'une application mobile (disponible sur iOS et Android ), lacrée une copie du réseau Wi-Fi de votre box sur lequel vos tablettes, smartphones, consoles, caméras IP ou babyphones se relient. Le boitier peut également être utilisé derrière un routeur personnel en mode bridge.La box analyse le comportement de vos appareils sur le réseau et détecte, grâce au, les actions suspectes : trafic ressemblant à une attaque DDOS ou flux de données vers une adresse IP réputée comme malveillante. Elle alors censée bloquer ce trafic, mais pas l'ensemble de l'accès « légitime » de l'appareil.BitDefender évoque une période d'apprentissage d'environ une semaine pour que la BitDefender Box ait visualisé les habitudes de votre écosystème. Les technologies de détection d'URL frauduleuses (...) de l'éditeur sont intégrées au niveau matériel, permettant potentiellement de surfer de manière sécurisée, même sur des dispositifs dénués de protection locale comme les smart TV ou les consoles. L'envoi de données sensibles (infos personnelles, numéro de CB...) non chiffré est analysé et bloqué.BitDefender prévoit également d'intégrer des fonctionnalités de contrôle parental à sa box à partir du mois d'avril 2018. Les représentants de la marque nous ont notamment évoqué une analyse du trafic des messageries ou réseaux sociaux pour détecter des motifs typiques du cyber harcèlement. Aucun log de conversation n'est conservé, selon l'éditeur, et l'administrateur sera uniquement prévenu de la détection de comportements alarmants.Une solution de filtrage parental plus classique est offert de manière logicielle, puisque la BitDefender Box est associée à un abonnement à BitDefender Total Security , la version la plus complète de sa suite, sur un nombre illimité de PC, Mac et smartphones et tablettes (iPhone, iPad ou Android).Laest proposée au prix de 249 euros (boitier + BitDefender Total Security). L'abonnement à Total Security est valable pendant un an, et son renouvellement sera facturé 99 euros.