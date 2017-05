1Password crée un "mode voyage"

Vos mots de passe temporairement désactivés

Des services inaccessibles

Modifié le 24/05/2017 à 15h57

Si vous voyagez beaucoup, notamment sur des vols internationaux, l'une de vos (nombreuses) inquiétudes est probablement qu'un agent des douanes vous force à déverrouiller votre téléphone. 1Password a une solution : un mode voyage qui interdit temporairement à votre appareil d'avoir accès à vos mots de passe et comptes.Le fonctionnement est simple : avant de vous envoler, vous indiquez les mots de passe «» (sans danger pour le voyage), c'est-à-dire les mots de passe auxquels vous souhaitez avoir accès pendant votre voyage. Ensuite, vous activez le bouton "mode voyage" et tous les autres mots de passe que vous avez enregistrés seront retirés de votre appareil.Ce service peut s'avérer très pratique, notamment si vous avez affaire à un garde-frontière curieux : s'il pourra avoir accès à votre boîte mail ou encore à votre compte LinkedIn (seulement si vous avez sélectionné ces applications comme étant « sans danger pour le voyage »), tous vos autres comptes et applications seront hors de portée. Vous êtes doncprotégé, même si la possibilité que les services de douane vous demandent d'enlever le mode voyage n'est pas à écarter.Une fois que vous avez quitté l'aéroport et êtes de retour chez vous, ou dans votre hôtel, vous pouvez désactiver le mode voyage et tous vos mots de passe seront restaurés.