Rensenware, le rançongiciel qu’il faut battre au jeu vidéo

Méchant, le geek

Une blague qui tourne mal

Modifié le 21/04/2017 à 17h46

Son inventeur n'a prévu qu'un seul moyen pour que le virus vous fiche la paix : battre un score impossible à un jeu démoniaque.Rensenware débute comme un malware classique : après avoir infecté une machine, la vilaine bête verrouille vos fichiers ou l'ensemble de votre système avec un algorithme de cryptage très fort. Mais pour obtenir la clé de décryptage, on ne vous demandera pas de rançon en bitcoin, la monnaie cryptographique qui a l'énorme avantage pour les criminels de ne pas laisser de traces. Non, avec Rensenware, c'est via un jeu vidéo que ça va se régler.La seule façon de libérer vos données sera de marquer plus de 200 millions de points au jeu, un, c'est-à-dire un jeu de tir sorti en 2009, dans lequel vous incarnez une ravissante petite sorcière qui devrait survivre au milieu de myriade de boules évidemment dangereuses pour elle. On en rirait presque, sauf que le créateur de Rensenware n'a visiblement pas envie que vous y parveniez. Il faudra vaincre dans le mode de difficulté « lunatic », forcément le plus difficile. Sachant que le record mondial atteint en 2013 est de 3 292 353 200 points, il va falloir vous entraîner dur pour atteindre les 200 millions...L'inventeur de Rensenware est un étudiant coréen connu sur Twitter sous son pseudo, Tvple Eraser. Interrogé par le site Kotaku, l'étudiant a raconté avoir conçu le malware pour s'amuser. Après avoir envoyé le code source sur la plateforme Github, le jeune homme s'est endormi. A son réveil, celui-ci avait déjà commencé à se répandre sur la Toile. Le jeune homme s'est excusé et propose désormais un outil pour contourner le cryptage sans qu'il soit nécessaire de jouer au jeu.