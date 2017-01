La Génération Y, laxiste en matière d'e-sécurité

Les jeunes fuient les logiciels internes

Mots de passe : l'insouciance règne

Modifié le 13/01/2017 à 16h22

Comment la fameuse Génération Y, qui représentera 75 % de la main-d'oeuvre mondiale d'ici 2025, concilie-t-elle productivité et sécurité ? Le rapport de forces s'avère inégal, révèle le spécialiste de la cyber-sécurité Forcepoint. 34 % des jeunes actifs utilisent un ordinateur ou téléphone personnel pour accomplir des tâches liées au travail et 32 % n'hésitent pas à télécharger des outils de productivité tiers.Dans les grandes firmes technologiques de la Silicon Valley, 67 % des jeunes n'utilisent même pas le réseau de communication interne à l'entreprise et n'hésitent pas à passer par Facebook pour joindre leurs collègues dans le cadre du travail. Un sondage réalisé par Forcepoint, aux États-Unis, a même montré que 60 % des 18-34 ans ne seraient pas prêts à prendre un emploi où l'accès aux réseaux sociaux leur serait interdit.45 % de cette Génération Y réutilisent plusieurs fois le même mot de passe et un tiers déclarent partager leur mot de passe avec d'autres. Seul un tiers de cette classe d'âge utilise un mot de passe sophistiqué. Autant dire qu'aussi sophistiqué soit le niveau de protection contre les menaces informatiques extérieures, ces habitudes remettent complètement en cause toute tentative de l'entreprise d'assurer la sécurité des données.Mais ce n'est pas tout, 70 % d'entre eux n'hésitent pas à se connecter aux réseaux Wi-Fi non protégés et lorsqu'il faut choisir entre rapidité et sécurité, 54 % optent pour le premier. Par ailleurs, 45 % des jeunes sondés n'ont suivi aucune formation sur la sécurité informatique et 16 % considèrent que cette préoccupation est du seul ressort des spécialistes IT.