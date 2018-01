Qu'est-ce que le Amazon Dash Button ?

Un fonctionnement en toute simplicité

Comment se procurer le Dash Button et à quel prix ?

Faut-il craquer pour l'Amazon Dash Button ?

Modifié le 07/09/2017 à 09h04

Avec l'aide de nombreuses marques dont plus de 50 en France, Amazon propose aux utilisateurs de leur simplifier la tâche rébarbative des courses. Surtout pour les produits de première nécessité qui viennent toujours à manquer quand il ne faut pas ! Mais le concept est-il vraiment efficace ? Avant d'investir votre argent dans le, voici quelques conseils qui vous aideront à mieux choisir.Surfant sur la vague des objets connectés, la firme américaine Amazon a dévoilé aux USA son bouton connecté Dash Button en avril 2015. D'abord considéré comme un poisson d'avril par les sites tech américains, il s'est avéré que le bouton connecté était bel et bien réel.Ce petit appareil venait s'inscrire dans le programme Amazon Dash commencé en 2014 visant à utiliser des objets connectés comme une télécommande Wifi (non disponible en France) ou leafin de simplifier les commandes sur le site Amazon. Il aura fallu attendre novembre 2016 pour voir arriver le Dash Button dans notre pays.Le fonctionnement de l'appareil connecté est enfantin. Chaque bouton est lié à une marque de produits du quotidien, comme la lessive Ariel, les thés Lipton ou les rasoirs Gillette. Un appui sur le bouton lance la commande d'un produit correspondant à la marque indiquée. Par exemple, un Dash Button Gillette permettra de commander une lotion d'après-rasage ou de nouvelles lames de rasoir. Les produits désirés se paramètrent dans l'application Amazon compatible avec iOS et Android. Une fois la commande passée, elle arrive chez l'utilisateur en un jour ouvré. Difficile de faire plus simple !Créé par Amazon, le Dash Button n'est disponible que sur le site de la société américaine.. Mais attendez ! Ça veut dire qu'il faut payer pour pouvoir acheter ? Rassurez-vous, le prix du Dash Button est intégralement remboursé dès la première commande validée. On imagine qu'Amazon a mis en place ce procédé afin d'éviter les abus.Ainsi, peu importe la marque choisie, chaque bouton coûte la même somme à chaque fois. Le seul matériel nécessaire pour utiliser le Dash Button est un smartphone avec le Bluetooth pour la première configuration. Il faut aussi un routeur Wifi récent supportant les cryptages WPA/WPA2. Oubliez le WEP, le bouton connecté refusera toute interaction avec ce type de protection dépassée, comme l'a constaté Clubic lors de son test Une dernière précision qui a son importance : il faut être membrepour utiliser le Dash Button. Le service Prime est facturé 49€/an mais offre quelques avantages non négligeables comme la livraison en un jour ouvré ou le retour gratuit. Accessoirement, Prime donne accès au service de streaming Prime Video ainsi qu'à des promotions sur certains articles destinés à la famille.Avouons que le concept du Dash Button est attrayant, surtout dans notre vie moderne qui file à toute allure. Qui n'a jamais pesté face à un dentifrice vide ou un paquet de papier toilette aux abonnés absents ? En plaçant judicieusement le Dash Button à côté des produits importants, un simple appui peut vous éviter une course effrénée à la superette du quartier.Seulement voilà, la réalité n'est peut-être pas si rose que veut bien le faire croire Amazon... Si le service Prime est en général très efficace dans les livraisons, personne n'est à l'abri d'un gros retard dû à des circonstances imprévues.Et que se passe-t-il lorsque la pile du Dash Button arrive au bout du rouleau ? Amazon annonce une autonomie d'environ 1 000 pressions, son bouton connecté ne s'allumant qu'à ce moment-là. Certes, ça laisse le temps de voir venir. Mais après ? Amazon ne donne pas d'informations à ce sujet, même si on peut penser qu'un nouveau bouton sera envoyé après la fin de vie du premier.Vient enfin la question des prix. Rien ne garantit que les prix proposés soient les plus bas du marché lors de votre commande. On pourra aussi regretter une faible gamme de produits disponibles sur les boutons alors que le site en propose bien plus avec divers formats. L'Amazon Dash Button semble donc réservé à une clientèle assez restreinte et déjà fidèle au site américain via son service Amazon Prime. Reste que ce bouton connecté est un produit très futé et unique en son genre.Qu'en pensez-vous ? Avez-vous essayé ce bouton connecté ? N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires !