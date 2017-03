Le paiement par reconnaissance vocale bientôt disponible

Talk to Pay : le paiement par reconnaissance vocale de la Banque postale

Talk to Pay facilitera les achats sur Internet

Modifié le 24/03/2017 à 14h38

Après une phase de test sur un panel de 500 personnes du LAB Client de la Banque postale, le dispositif de paiement par reconnaissance vocale, baptisé Talk to Pay, sera généralisé à l'ensemble des clients de la banque dès le mois de juin 2017.Cette technique d'authentification par biométrie vocale devrait permettre, selon la Banque postale, de renforcer la sécurité des paiements en ligne, en remplaçant l'authentification renforcée proposée par la 3D Secure. Le paiement par reconnaissance vocale s'inscrit dans la volonté de la banque de rendre les paiements "invisibles". La prochaine étape de ce processus, prévue en 2019, vise à permettre aux clients d'effectuer des virements instantanés pour des montants pouvant aller jusqu'à 15 000 euros.Avec Talk to Pay, les clients de la Banque postale n'auront plus besoin de renseigner les traditionnelles informations demandées au moment d'effectuer un paiement (nom du détenteur de la carte, numéro de la carte, date d'expiration). A la place, ils recevront un appel automatique sur leur téléphone portable et devront prononcer une phrase pour s'authentifier. Cet appel permettra de remplir automatiquement le formulaire de paiement et de générer un cryptogramme aléatoire, unique et infalsifiable.Le dispositif Talk to Pay, en plus de renforcer la sécurité des paiements, facilitera les achats sur Internet. Pour en profiter, les clients de la Banque postale pourront soit télécharger l'application mobile "Mes paiements" ou installer une extension dans leur navigateur Internet.