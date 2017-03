Pantry : le "garde-manger" d’Amazon débarque en France

Amazon Pantry est disponible en France

Amazon Pantry : la livraison est gratuite... sous certaines conditions

Les membres Premium d'Amazon France et Belgique (qui paient un abonnement de 49 euros par an) peuvent, grâce au nouveau service Pantry (garde-manger) d'Amazon, acheter des produits du quotidien et se les faire livrer dans un carton chez eux ou à l'adresse de leur choix. 3 800 produits sont référencés par Amazon dans les catégories suivantes : épicerie, boissons, bébés, ménagers, hygiène, animalerie et fournitures de bureau.Le contenu de chaque carton ne doit pas excéder les 20 kilos et un indicateur permet de suivre l'état du remplissage du carton. Le premier carton est facturé 3,99 euros et les suivants 0,99 euro pièce. Pour l'instant, sur la page d'accueil du site, les produits issus de Pantry (identifiables grâce à un logo) sont mélangés aux articles « classiques » vendus sur Amazon. Mais il est possible qu'à terme, les produits du quotidien ne puissent être achetés que via le service Pantry.La livraison est gratuite si les clients achètent au moins cinq « articles éligibles » parmi ceux que propose Amazon. Leur coût est variable et certains produits sont à moins de un euro, ce qui devrait avoir un effet incitatif sur les consommateurs. Peu importe le montant de la commande, les clients qui ne commanderaient pas (ou trop peu) d'articles éligibles se verront facturer des frais de port de 3,99 euros minimum.La livraison se fait en 2 à 3 jours ouvrés. Par ailleurs, dans 14 villes de France (Paris et la région parisienne, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Toulon, Nice, Nantes, Rennes, Reims et Montpellier), les clients peuvent choisir un créneau de deux heures (de 8h à 22h en semaine et 8h à 14h ou 20h le samedi). Ce service à la carte coûte 1,99 euro en plus par commande.