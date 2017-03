Quand Amazon crée un black-out sur Internet

Amazon Web Services, un pilier incontournable du web moderne

Le web, un réseau étonnamment centralisé

Modifié le 02/03/2017 à 17h40

Internet, c'est des adresses IP, des protocoles d'échanges, c'est du stockage, du chiffrement... mais c'est aussi Amazon Web Services. Car en plus de vendre tout un tas de produits physiques et numériques, la société de Jeff Bezos vend aussi aux propriétaires de sites Internet des services indispensables pour faire tourner ces derniers. Au lieu de stocker les photos et les vidéos sur son serveur, par exemple, un éditeur d'un site Internet peut choisir de les faire héberger par Amazon sur sa plate-forme Amazon S3, qui fait partie de son offre Amazon Web Services.Vous êtes-vous déjà aperçu, lorsque les pages de certains sites se chargent, d'une ligne en bas de la fenêtre de votre navigateur qui affiche « En attente de la réponse de https://aws.amazon.com », suivi d'une longue adresse ? Et bien, lorsque vous apercevez cela, c'est que le site en question a choisi de stocker une partie de ses fichiers sur Amazon Web Services (d'où le single AWS dans l'adresse). C'est donc ce service qui est devenu momentanément indisponible, rendant impossible l'affichage adéquat de milliers de sites.La concentration autour d'Amazon s'est faite naturellement : ce fournisseur offrant un large éventail de solutions aux webmasters pour un coût inférieur par rapport à la concurrence, bon nombre d'éditeurs de sites web en ont fait le choix. Aujourd'hui, dans le cadre d'Amazon Web Services, la firme propose, par exemple, un serveur mail et une messagerie instantanée interne pour les entreprises, un espace de stockage et d'édition de fichiers de type Google Drive, l'accès à des applications via un navigateur Internet, de la puissance de calcul pour réaliser des tâches volumineuses et monotones, et surtout des bases de données MySQL, un pilier au centre des sites dynamiques, qui constituent aujourd'hui la majorité de ce qu'on peut voir sur le web.