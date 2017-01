Amazon Dash : les boutons dématérialisés arrivent

Amazon Dash version dématérialisée

Le même fonctionnement que les boutons Amazon Dash physiques

Modifié le 20/01/2017 à 14h00

Disponibles en France comme dans de nombreux pays dans le monde, les boutons Amazon Dash reçoivent, ce 20 janvier 2017, une nouvelle mouture : une version dématérialisée a été lancée aux Etats-Unis.Les boutons Amazon Dash ne sont pas encore rentrés dans les mœurs des Français et pour cause : ils ne sont disponibles que depuis novembre 2016 en France. Ils coûtent 4,99 euros chacun, un prix qui est remboursé lors de la première commande via le bouton. Les boutons sont programmables, mais chacun ne correspond qu'à un produit : en appuyant dessus, il permet à l'utilisateur d'acheter immédiatement le produit correspondant sur le site Amazon.Les boutons physiques, qu'il est possible de placer dans toutes les pièces de la maison, laissent désormais place à des boutons dématérialisés. Une manière d'en simplifier l'adoption qui, toutefois, n'est pour l'instant disponible que pour les utilisateurs Amazon américains ayant, de plus, un abonnement au service premium du géant du e-commerce, Amazon Prime.En terme de fonctionnement, Amazon n'a rien changé à ses boutons Amazon Dash : les boutons dématérialisés fonctionnent de la même manière que les boutons physiques : en cliquant dessus, que ce soit sur l'ordinateur, la tablette ou le smartphone, une commande est directement passée pour le produit en question. L'utilisateur a toutefois 30 minutes pour annuler cette commande, délai au-delà duquel la commande est envoyée et payée.La différence avec les boutons Amazon Dash physiques tient dans le fait qu'il est possible de créer des boutons Amazon Dash pour n'importe quel produit. De plus, le site crée automatiquement des boutons Amazon Dash pour les produits les plus souvent commandés, afin de faciliter la vie de ses utilisateurs.