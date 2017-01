Amazon lance une carte de crédit avec cashback

Un cashback canon

Le client sera-t-il gagnant ?

Modifié le 18/01/2017 à 18h09

La symbiose gagnante e-commerce / banques, Amazon l'a bien comprise. Le géant du commerce électronique propose désormais des cartes de crédit de JPMorgan Chase permettant de se faire rembourser un certain pourcentage de ses achats.Les cartes, il y en a deux : une pour les membres Amazon Prime, l'autre pour les non-membres Prime. Lorsqu'un client effectue un achat sur Amazon avec la première, 5 % du montant dépensé lui est remboursé le mois suivant. Les dépenses dans des restaurants, stations-services et pharmacies rapporteront 2 %, et tous les autres achats 1 %. Aucune cotisation annuelle, ni frais lors d'opérations à l'étranger, ne sont prévus. En revanche, les intérêts minimum sont fixés à 1,5 dollar par mois. Les non-membres Prime auront droit à une carte de catégorie inférieure, offrant les mêmes privilèges, sauf que les achats sur Amazon ne rapporteront que 3 %.L'offre est réservée aux résidents américains et est soumise à l'acceptation par la banque, la décision se prenant en ligne en 15 secondes. Les clients dont le dossier aura été accepté recevront par ailleurs une carte-cadeau Amazon de 50 dollars (non membres Prime) ou 70 dollars (membres Prime).Même si ces cartes ne sont soumises à aucune cotisation annuelle, il serait faux d'affirmer qu'elles sont gratuites. Le taux annuel effectif global (TAEG) s'élève à 26,24 %, soit 0,07 % par jour. Autrement dit, dans l'hypothèse où le client dépense 100 euros et les rembourse le lendemain, cet achat lui coûte 1,5 dollar + 7 centimes par jour. Ainsi, un client Prime, dont le remboursement s'élèverait à 5 dollars, verrait son cashback neutralisé à partir du 50e jour d'utilisation de la ligne de crédit. Pour profiter au maximum du cashback qu'offre cette carte, il faut donc rembourser la banque au plus vite.