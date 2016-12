Amazon intensifie sa lutte contre la contrefaçon

Des équipes dédiées à la lutte contre la contrefaçon chez Amazon ?

2017 : l'année de la lutte contre les faux

Modifié le 29/11/2016 à 13h43

Le géant fondé et dirigé par Jeff Bezos a annoncé la mise en place de diverses mesures pour lutter, plus efficacement, contre la contrefaçon vendue sur la plateforme, notamment par les vendeurs externes.Selon le quotidien économique, Amazon va renforcer les mesures en vue d'éliminer la contrefaçon sur son site. Un problème majeur : Apple a par exemple défini, après enquête, que 90 % des chargeurs et câbles vendus sur le site Amazon sous la marque Apple n'étaient en réalité que des faux. Outre le manque à gagner pour Apple, la question de la sécurité des clients se pose : les contrefaçons peuvent présenter des risques de dysfonctionnements majeurs.La contrefaçon n'est pas un problème qui concerne uniquement Apple, loin de là. Selon, après avoir subi de nombreuses pressions de la part de marques et d'ayants-droit, Amazon s'est donc décidé à renforcer sa lutte. De nouvelles équipes seront créées et auront la charge exclusive de faire la chasse aux contrefaçons sur Amazon.Amazon a décidé, après avoir, pendant des années, laissé la question en suspens, de changer radicalement de stratégie et de serrer la vis. Pour 2017, la lutte contre la contrefaçon est un des enjeux majeurs du géant américain dans le monde entier.L'idée d'Amazon est simple : toutes les marques sont invitées à faire enregistrer chez Amazon une liste de produits et, surtout, de s'enregistrer elles-mêmes. De là, le contrôle d'Amazon sera simple : le site va demander à tous les vendeurs de prouver qu'ils ont l'autorisation de vendre les marques présentes sur leur boutique en ligne. Si tel n'est pas le cas, Amazon va prendre des mesures pouvant aller jusqu'à la plainte.Découvrez les derniers codes promo Amazon au sein de l'offre des bons plans Clubic