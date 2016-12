Noël 2016 : vers un chiffre d'affaires record pour le e-commerce

Vers un nouveau Noël record pour le e-commerce en 2016

Le panier moyen en baisse à Noël

Modifié le 24/11/2016 à 14h31

La Fevad, la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, estime que cette année 2016 les ventes en ligne devraient connaître une croissance de près de 10 % par rapport à la même période (novembre-décembre) de 2015.Les estimations de la Fevad, publiées en cette fin de mois de novembre 2016, ont de quoi réjouir les e-commerçants : leur chiffre d'affaires de Noël devrait encore augmenter par rapport à 2015. La fédération s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires de 10 %, portant les sommes dépensées sur Internet par les Français à 13,6 milliards d'euros. Un nouveau record pour le secteur.Une croissance à deux chiffres portée par une adoption de toujours plus massive d'Internet pour préparer les cadeaux de Noël. 87 % des internautes, selon le sondage Médiamétrie/Netratings, ont déclaré qu'ils pensaient à Internet pour préparer tout ou partie des cadeaux qu'ils comptent acheter pour eux-mêmes et leurs proches. 72 % ont même déclaré qu'ils réaliseront les achats sur Internet, soit 32 millions d'internautes en France (+2 millions sur un an).L'augmentation du nombre de clients des sites de e-commerce pour cette période de Noël 2016 permet au secteur de ne pas souffrir de la baisse du panier moyen. La Fevad estime que ce dernier chutera de 2 % par rapport à 2015, à 195 €. Mais cette baisse est inférieure à la baisse globale du panier des cyberacheteurs, lorsque tous les canaux sont prix en compte : il chuterait de 4 % à 329 €.Le secteur du e-commerce est donc toujours en pleine croissance : il avait connu une croissance de 12 % au troisième trimestre 2016 avec 16,9 milliards d'euros dépensés par les Français sur la période. La Fevad estime donc que pour la première fois, le chiffre d'affaires annuel du e-commerce en France passera le cap des 70 milliards d'euros en 2016.