Noël : 7 internautes sur 10 achèteront en ligne

Le panier moyen baisse globalement

Des motivations stables et une saison qui commence tôt

Modifié le 22/11/2016 à 18h25

Le panier moyen devrait s'alléger un peu cette année : les Français prévoient de dépenser 195 euros en ligne, contre 199 euros en 2015. La part des dépenses en ligne reste majoritaire et affiche même une petite progression : 59 % en 2016, contre 58 % en 2015.Les seniors et les CSP+ envisagent de dépenser plus que la moyenne des internautes : 233 euros pour les 50-64 ans et 246 euros pour les plus de 65 ans. Les CSP+, quant à eux, envisagent une dépense moyenne de 213 euros.Les raisons qui poussent les Français à acheter en ligne restent globalement identiques à celles observées, d'autres années, par d'autres instituts de sondages. Éviter la foule dans les magasins pendant la période de Noël arrive en première position parmi toutes les motivations (citée par 62 % des internautes). Le souci de trouver les meilleurs prix n'est cité qu'en deuxième place (55 % des cyberacheteurs). Et 51 % d'entre eux trouvent tout simplement qu'acheter en ligne est plus pratique.Les opérations de promotions de novembre, telles que le BlackFriday (le 25 novembre 2016) et le CyberMonday (le 28 novembre 2016), prennent de plus en plus d'ampleur en France. Près de 9 cyberacheteurs sur 10 (89 %) ont l'intention de profiter de ces deux événements, soit 5 points de plus qu'en 2015.En plus de la propension à guetter les meilleurs prix, les cyberacheteurs semblent faire preuve de prévision. La majorité des cadeaux sera en effet commandée bien avant le 20 décembre : 36 % des cyberacheteurs comptent acheter les leurs dans la deuxième quinzaine de novembre et 37 % d'entre eux dans la première quinzaine de décembre.