Codes promo, bons plans : Clubic passe la seconde !

Modifié le 28/11/2016 à 14h27

Dans l'optique de toujours mieux vous accompagner dans le domaine de l'aide à l'achat, Clubic enrichit sa page dédiée aux bons plans dénichés par l'équipe de @ClubicBonsPlans . Cette page s'enrichit de nouvelles fonctionnalités.Vous pouvez ainsi, à cet endroit, profiter des meilleurs plans du Web :Tous les bons plans sont également triés par catégories (High-Tech, Mode, Loisir, Culture, Maison, Voyage, Divers), et vous pouvez appliquer les filtres de votre choix pour chacune de ces thématiques.Cet endroit est également un: en vous inscrivant sur ce service, vous pouvez indiquer vos propres bons plans. Vous participerez ainsi à la création d'une communauté de dénicheurs qui va enrichir cette page de nombreuses offres, que vous pourrez par ailleurs commenter.Cette inscription vous permet également d'être averti si un bon plan est ajouté dans une catégorie (ou sous-catégorie) que vous aurez identifiée comme intéressante pour vous. Sachez par ailleurs que si une inscription spécifique est nécessaire, nous travaillons actuellement pour que vous puissiez utiliser votre compte Clubic.N'hésitez pas, enfin, à utiliser les commentaires ci-dessous pour poser vos questions concernant ce nouveau service, afin que nous puissions y répondre.Clubic collecte également depuis peu des codes promo , que nous allons chercher chez de très nombreux marchands, qu'il s'agisse de grands acteurs du domaine (Amazon, La Redoute, Fnac, Darty, Boulanger...) ou de magasins de marques en ligne (Nike, Canal +, Adidas...).Et pour marier le meilleur des deux mondes, nous mettrons rapidement en place un espace « codes promo » sur la page « bons plans ». Ainsi, si vous faites une recherche concernant un type de produit en particulier, et que nous avons identifié un marchand disposant d'un code promo, vous en serez averti. Un bon plan, avec un code promo supplémentaire, pour encore plus d'économies !