Bon plan : la batterie externe XiaomiPowerBank 2 passe à 15 euros

Modifié le 11/05/2018 à 14h38

Pour bénéficier de cette offre sur la batterie externe Xiaomi Mi cuvée 2018, vous devrez allez faire un tout sur le site Cafago.com. Jusqu'à 2h du matin, cet objet bénéficie en effet d'une ristourne de 23%, qu'il sera possible de faire passer à 38% avec le code de réduction RPAA016.La Xiaomi Mi Power Bank passera donc de 24 à 15 euros pour un temps limité, et il faudra prendre votre décision sans trop tarder. Sachez enfin que si les frais de livraison sont offerts, vous devrez tout de même attendre entre 10 et 18 jours pour recevoir votre produit, ce dernier étant expédié depuis la Chine.Lorsque l'on est en déplacement, il est parfois difficile de trouver un endroit pour charger téléphone, tablette et autres casques sans fils. La solution pour pallier ce problème consiste à investir dans une batterie externe et la Xiaomi Mi est une candidate sérieuse pour le poste. Pour commencer, cette batterie est compatible avec de nombreux téléphones (Samsung, Apple ou encore Xiaomi bien évidemment), appareils photos ou consoles de jeux.Branchez votre appareil dessus, et la batterie ajustera d'elle-même l'ampérage pour une charge optimale. Avec des piles Li-ion de grande capacité capables de délivrer 1000 mAh, vous devriez être en mesure de doubler la durée de vie de votre batterie et éviter tout désagrément.