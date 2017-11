Tesla lance une batterie portable pour smartphones

Acheter sa propre batterie Tesla, c'est désormais possible

Les batteries, Tesla s'y prend très sérieusement

Modifié le 20/11/2017 à 16h47

Les fans de Tesla en rêvaient, maintenant c'est fait ! La société d'Elon Musk, dont le nom même évoque le célèbre physicien spécialiste de l'électricité, propose désormais sa propre version des très populaires batteries portables, ces fameuses «». A l'intérieur de chacun des boîtiers, on retrouve un exemplaire de la «18650 », la même batterie qui équipe les voitures Tesla (sauf que dans une voiture, elles sont beaucoup plus nombreuses).La capacité d'une batterie de ce type est de 3.350 mAh. La tension à la sortie est de 5 V (la même que nécessitent la quasi-totalité des smartphones et tablettes), et le courant maximum est de 1,5 A (ce qui est un peu en-dessous du standard de marché). A la sortie sont proposés un connecteur USB, un micro USB et un Lightning (le connecteur propriétaire d'Apple). Les dimensions de cette batterie sont les suivantes : 108 x 30,5 x 23,3 mm.A la différence de ses concurrents, Tesla ne fait pas appel à des sous-traitants. Ses batteries sont produites au sein de sa propre usine, nommée Gigafactory . Cette unité de production, située dans le désert du Nevada et non encore totalement achevée, emploie déjà plus de 1.000 salariés, un chiffre qui devrait à terme atteindre les 6.500. Lorsque la construction du site sera terminée, ce sera le plus grand bâtiment du monde par son volume intérieur (1,3 million de mètres carrés).