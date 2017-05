Bragi Dash Pro, un "ordinateur dans vos oreilles"

Bragi présente une nouvelle version de ses écouteurs intelligents

Bragi Dash Pro sont des écouteurs minimalistes qui fonctionnent complètement sans fil et s'insèrent dans vos oreilles, donnant une très haute qualité audio. Les écouteurs Dash Pro peuvent fonctionner en mode lecture pendant 5 heures sans recharge et conserver leur charge pendant 30 heures en étant éteints.Ces écouteurs ne possèdent pas de bouton, et pour cause : pour les allumer, il suffit de les insérer dans ses oreilles. Pour augmenter le volume, il faut glisser son doigt sur l'écouteur droit en direction de son nez, ou bien en direction opposée pour le réduire. Et pour mettre la musique en pause ou la redémarrer, il suffit de tapoter une fois.Une fois sortis de vos oreilles, les écouteurs s'éteignent automatiquement. Rangés dans leur boîte, ils se mettent tout de suite en charge, grâce à la batterie qui y est intégrée. Cette dernière permet jusqu'à 5 recharges, puis elle doit elle-même être rechargée via un câble USB.Les Bragi Dash Pro peuvent servir à écouter la musique que vous avez sur votre téléphone, via Bluetooth, ou bien fonctionner d'une façon tout à fait autonome : leur mémoire intégrée permet de stocker jusqu'à 4 Go de musique, soit 1.000 chansons.Outre leur fonction d'écouteurs, Bragi Dash Pro font office de tracker pour les sportifs : ils peuvent mesurer et stocker les données sur la distance parcourue, que vous fassiez de la course à pied ou du vélo. Leur fonctionnalité la plus étonnante reste néanmoins la traduction instantanée : votre interlocuteur parle dans sa langue dans le micro de votre smartphone et les Bragi Dash Pro vous relatent tout de suite son message en traduction. Pour le moment, cette fonctionnalité ne fait des traductions que vers l'anglais, à partir de 40 langues différentes, et n'est disponible qu'aux Etats-Unis et au Canada.Le prix de ces écouteurs nec plus ultra : 329 dollars (l'équivalent de 295 euros) pour la version Pro et 499 dollars (447 euros) pour une version sur mesure, ajustée à la forme de vos oreilles. Pour le moment, les ventes se font uniquement sur le continent nord-américain.